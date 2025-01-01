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Киноафиша Фильмы Наш добрый мастер

Наш добрый мастер

Nash dobriy master 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Живет в городе добрый мастер, золотые руки которого нужны всем.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1977
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Nash dobriy master, Our Good Handiman, Наш добрый мастер
Режиссер
Стелла Аристакесова
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Наш добрый мастер

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