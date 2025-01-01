Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Фильмы
Наш добрый мастер
Наш добрый мастер
Nash dobriy master
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
короткометражный
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
О фильме
Живет в городе добрый мастер, золотые руки которого нужны всем.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1977
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Nash dobriy master, Our Good Handiman, Наш добрый мастер
Режиссер
Стелла Аристакесова
В ролях
Олег Анофриев
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Наш добрый мастер
6.6
Самый младший дождик
(1971)
6.8
Горный мастер
(1978)
7.1
Просто так
(1976)
6.3
Василёк
(1973)
6.9
Что такое хорошо и что такое плохо
(1969)
6.6
Отважный Робин Гуд
(1970)
6.4
Шёл трамвай десятый номер
(1974)
7.2
В порту
(1975)
6.6
Змей на чердаке
(1983)
7.6
Ничуть не страшно
(1981)
6.9
Сказка о попе и о работнике его Балде
(1973)
7.0
Храбрый портняжка
(1964)
Рейтинг мультфильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Похожие фильмы онлайн
Самый младший дождик
Смотреть
Горный мастер
Смотреть
Просто так
Смотреть
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667