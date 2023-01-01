Отважный Робин Гуд, 1970

Бесстрашного Робин Гуда, которого молва прозвала «благородным разбойником», любил простой народ и ненавидела знать. Шериф Ноттингемский, потеряв всякую надежду поймать мятежника самостоятельно, назначил за его голову солидную награду. Однако получилось так, что эти деньги попали в руки самого Робин Гуда – он раздал их до последней монетки беднякам. Тогда к поимке разбойника подключился один из лучших рыцарей короля Ричарда Львиное Сердце. Робин Гуд и его друзья смогли перехитрить и королевского посланника – получив его доспехи, «благородный разбойник» под видом рыцаря отправился ко двору шерифа, чтобы освободить из темницы простых людей. Удастся ли ему осуществить свой дерзкий замысел?