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Отважный Робин Гуд Отважный Робин Гуд
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Отважный Робин Гуд, 1970

1970 / СССР
5.8 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бесстрашного Робин Гуда, которого молва прозвала «благородным разбойником», любил простой народ и ненавидела знать. Шериф Ноттингемский, потеряв всякую надежду поймать мятежника самостоятельно, назначил за его голову солидную награду. Однако получилось так, что эти деньги попали в руки самого Робин Гуда – он раздал их до последней монетки беднякам. Тогда к поимке разбойника подключился один из лучших рыцарей короля Ричарда Львиное Сердце. Робин Гуд и его друзья смогли перехитрить и королевского посланника – получив его доспехи, «благородный разбойник» под видом рыцаря отправился ко двору шерифа, чтобы освободить из темницы простых людей. Удастся ли ему осуществить свой дерзкий замысел?

  • В основу кукольного мультфильма легли английские народные баллады о Робин Гуде, его помощниках и шерифе Ноттингемском. 
  • Режиссером «Отважного Робин Гуда» выступил Анатолий Каранович – создатель таких анимационных фильмов, как «Мистер Твистер» (1963), «Приключения барона Мюнхаузена» (1967), «Петя и волк» (1976). 
  • Сценарий к мультфильму написал прозаик, поэт и бард Евгений Агранович. Он же выступил автором песни «Тайна Робин Гуда», которая прозвучала в кадре в исполнении Олега Анофриева. 
  • Маленького Джона в мультфильме озвучила женщина – народная артистка РФ Лия Ахеджакова.

Эта история произошла давным-давно в одном английском графстве. Власть имущие вместе со своей стражей поражали злостью и непомерными поборами простых людей. Но появился молодой человек, который благодаря смекалке и отваге мог обводить рыцарей вокруг пальца, вызволяя простых людей.

5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1970
Возраст 18+
Режиссер
Анатолий Каранович
В ролях
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Александр Граве
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените 10 голосов
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