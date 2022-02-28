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Ким Пять-с-плюсом Ким Пять-с-плюсом
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Kim Possible Ким Пять-с-плюсом 2019 / США
5.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Ким Пять-с-плюсом»

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Дмитрий Берташ 28 февраля 2022, 16:27
Оценка
При всей любви к мультсериалу про Ким, фильм получился не очень. Первое что бросилось в глаза - подбор актеров. Драккен - это самый удачный актер, которого подобрали, после чего можно простит и актрису, сыгравшую саму Ким.
Рон кучерявый? Вы смеетесь? Кого они взяли на роль Шиго? Введите в интернете "косплей *имя персонажа* " и найдете много достойных замен, но вместо этого они взяли на роль белокожей зеленоглазой европейки - черноглазую армянку. Вы серьезно?
С Вейда тоже орнул - чернокожий дрищ. Я понимаю, что в штатах царствует нездоровая толерантность, и впихивание несоответствующих актеров, но хотя бы спасибо за то, что Ким оказалась светлокожей и рыжей.
Бонни, голубоглазая шатенка с короткой стрижкой, вдруг стала черноглазой длинноволосой брюнеткой. Ну как так то, а? Мать и отец Ким тоже не очень, хотя отца в принципе и неплохо подобрали.
Касательно юмора - тут всё в лучших традициях мультика, поэтому даже смешно было несколько раз, а вот реплики, особенно в конфликтах с Шиго, порою были слишком пафосными и кринжовыми. Несмотря на показушные "бои с тенью", кручения с палкой, прыжки, сальто, которые были весьма неплохими, сами поединки были ужасными. Режиссура сносная, возникали моменты, что им не хватило денег на штатив для камеры и они держали ее в руке.
Фильм не доработан, в половину вложили душу, на другую половину положили болт.
В общем:
Сюжет 8/10
Режиссура 6/10
Поединки 3/10
Юмор 8/10
Актерская игра 7/10
Подбор актеров 4/10

Итого дам оценку 6/10
28 февраля 2022, 16:27 Ответить
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