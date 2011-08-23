Юная Дороти Гейл живет в Канзасе со своими тетей и дядей, а также собакой по имени Тото, котом Томом и мышонком Джерри. Тетя Эм просит Тома и Джерри оставить свои разногласия и присмотреть за Дороти, и парочка неохотно соглашаются. Вскоре после этого торнадо обрушивается на их дом, и героев уносит в страну Оз. Там они узнают, что Глинда уже послала Дороти по дороге из желтого кирпича, чтобы добраться до Изумрудного города и найти знаменитого Волшебника, чтобы вернуться домой. Том и Джерри понимают, что они должны сдержать обещание, и отправляются за ней…