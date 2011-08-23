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Постер мультфильма Том и Джерри и Волшебник из страны Оз
Постер мультфильма Том и Джерри и Волшебник из страны Оз
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 6.1
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Киноафиша Фильмы Том и Джерри и Волшебник из страны Оз

Том и Джерри и Волшебник из страны Оз

Tom and Jerry & The Wizard of Oz 18+
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О фильме

Юная Дороти Гейл живет в Канзасе со своими тетей и дядей, а также собакой по имени Тото, котом Томом и мышонком Джерри. Тетя Эм просит Тома и Джерри оставить свои разногласия и присмотреть за Дороти, и парочка неохотно соглашаются. Вскоре после этого торнадо обрушивается на их дом, и героев уносит в страну Оз. Там они узнают, что Глинда уже послала Дороти по дороге из желтого кирпича, чтобы добраться до Изумрудного города и найти знаменитого Волшебника, чтобы вернуться домой. Том и Джерри понимают, что они должны сдержать обещание, и отправляются за ней… 

  • Этот мультфильм представляет собой полноценную анимационную адаптацию фильма студии Metro-Goldwyn-Mayer 1939 года «Волшебник страны Оз» (который, в свою очередь, основан на романе 1900 года «Чудесный волшебник из страны Оз» Л. Фрэнка Баума), но с добавлением Тома и Джерри в качестве основных персонажей. 
  • Следующим мультфильмом в серии стала совсем другая история, «Том и Джерри: Робин Гуд и Мышь-Весельчак». Лишь в 2016 году вышел полноценный сиквел мультфильма под названием «Том и Джерри: Возвращение в страну Оз».
  • Песня и танец Джиттербаг позаимствованы из оригинала 1939 года. В те годы этот танец, распространенный среди афроамериканцев, начинал захватывать популярность в США, хотя его “белое” исполнение признавалось критиками неуклюжим. 

Том и Джерри парят над радугой и двигаются вниз по дороге из желтого кирпича и на пути им встречаются всем знакомые анимированные персонажи и пересказ классической истории.

Страна США
Продолжительность 56 минут
Год выпуска 2011
Премьера онлайн 22 сентября 2012
Премьера в мире 23 августа 2011
Дата выхода
23 августа 2011 Бельгия 14
27 сентября 2011 Дания
23 августа 2011 Нидерланды 14
23 августа 2011 США
Производство Turner Entertainment, Warner Bros. Animation
Другие названия
Tom and Jerry & The Wizard of Oz, Tom & Jerry en de Tovenaar van Oz, Tom y Jerry y El Mago de Oz, Tom & Jerry e il mago di Oz, Tom & Jerry und der Zauberer von Oz, Tom e Jerry e o Feiticeiro de Oz, Tom e Jerry e o Mágico de Oz, Tom e Jerry: O Mágico de Oz, Tom és Jerry és Óz, a csodák csodája, Tom et Jerry & le Magicien d'Oz, Tom et Jerry et le Magicien de l'Oz, Tom i Džeri i Čarobnjak iz Oza, Tom i Jerry: Czarnoksiężnik z krainy Oz, Tom và Jerry: Phù Thủy Xứ Oz, Tom ve Jerry: Oz Büyücüsü, Τομ και Τζέρι: Ο μάγος του Οζ, Том и Джерри и Волшебник из страны Оз, Том і Джеррі: Чарівник країни Оз, トムとジェリー　オズの魔法使
Режиссер
Спайк Брандт
Тони Червоне
В ролях
Грэй Гриффин
Грэй Гриффин
Роб Полсен
Тодд Стэшвик
Тодд Стэшвик
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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