Киноафиша Фильмы Лунная соната: Глухота в трех актах Награды и номинации фильма Лунная соната: Глухота в трех актах

Награды и номинации фильма Лунная соната: Глухота в трех актах 2019

Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
 Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Номинант
Сандэнс 2019 Сандэнс 2019
Документалистика
Номинант
