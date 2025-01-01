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Киноафиша Фильмы Кто получит приз

Кто получит приз

Kto poluchit priz 18+
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О фильме

О лесных соревнованиях, в которых побеждает Миша и становится символом Олимпиады.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1979
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kto poluchit priz, Who Will Get the Olympic Prize, Кто получит приз, Who Will Receive the Prize
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
В ролях
Галина Иванова
Клара Румянова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Кто получит приз

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