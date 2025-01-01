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Мы такие мастера...
Мы такие мастера...
My Takie Mastera
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анимация
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О фильме
Фильм-плакат о необходимости беречь сельскохозяйственную технику.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1963
Другие названия
My Takie Mastera, Мы такие мастера...
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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