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Постер мультфильма Мы такие мастера...
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Мы такие мастера...

My Takie Mastera 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм-плакат о необходимости беречь сельскохозяйственную технику.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1963
Другие названия
My Takie Mastera, Мы такие мастера...
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Мы такие мастера...

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