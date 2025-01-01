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Постер мультфильма Попался, который кусался!
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Киноафиша Фильмы Попался, который кусался!

Попался, который кусался!

Popalsya, kotoryy kusalsya! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Как звери наказали обманщицу-лису.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1983
Другие названия
Popalsya, kotoryy kusalsya!, Odważna myszka, Попался, который кусался!
Режиссер
Вячеслав Котеночкин
В ролях
Мария Виноградова
Маргарита Корабельникова
Клара Румянова
Николай Граббе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Попался, который кусался!

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