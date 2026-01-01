Ложку кукурузы в воду — и постельное белье белее, чем в люксовом отеле: хрустит, как альпийский снег поутру

Водителям старше 65 лет могут аннулировать права: вот что нужно запомнить, чтобы избежать проблем

1 слово на этикетке выдает прогорклое подсолнечное масло: вот как купить такое, на котором можно готовить даже детям

Тест для тех, кто знает о кино СССР все: взгляните на 5 кадров и вспомните, что скажут герои

«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)

В кадры этих советских фильмов пробрался смешной кот! Пока не угадаете 3/5 картин – он никуда не уйдет (мяу-тест)

Шурик улетел в космос, а Козодоев застрял на чужой планете: угадайте 5 фильмов СССР в декорациях «Интерстеллара»

Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

Единственная дорама с 9.0 на IMDb — и в ней нет ни капли банальщины: «без лишних слов — это шедевр»

«”Невский” – еще терпимо, но это – позор»: ИИ выбрал 3 худших сериала в истории НТВ – под раздачу попали даже Шилов с Глухарем