Путешествие в молодость, 1956

Петров работает инженером на заводе. У него возникают постоянные конфликты с дирекцией в лице товарища Назарова. Битва характеров настолько изматывает их, что героям одновременно приходит в голову взять отпуск и отдохнуть от трудовых будней и постоянной грызни. Однако к их обоюдному неудовольствию, оба оказываются в одном и том же туристическом отряде. Только здесь главным является уже Петров. На долю группы выпадают многие испытания, в ходе которых Назаров и Петров открывают свои лучшие качества и понимают, что могут стать друзьями.