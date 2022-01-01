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Путешествие в молодость Путешествие в молодость
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Journey to the youth

Путешествие в молодость, 1956

1956 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме

Петров работает инженером на заводе. У него возникают постоянные конфликты с дирекцией в лице товарища Назарова. Битва характеров настолько изматывает их, что героям одновременно приходит в голову взять отпуск и отдохнуть от трудовых будней и постоянной грызни. Однако к их обоюдному неудовольствию, оба оказываются в одном и том же туристическом отряде. Только здесь главным является уже Петров. На долю группы выпадают многие испытания, в ходе которых Назаров и Петров открывают свои лучшие качества и понимают, что могут стать друзьями.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1956
Возраст 16+
Режиссер
Григорий Липшиц
В ролях
Евгений Бондаренко
Тамара Чернова
Анатолий Кузнецов
Олег Анофриев
Олег Анофриев
Все актеры и съемочная группа
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Путешествие в молодость
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