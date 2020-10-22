«Крестная мама»: Рецензия Киноафиши

Пэтьенс (Изабель Юппер) трудится переводчицей, в ее обязанности входят полицейские рейды по отлову мигрантов, прослушка и допросы. Стычки и агрессия смущают женщину, но свое дело она знает. Работа бывает разной, а оплачивать тяготы в жизни чем-то нужно. Ее тяжелобольная мать постепенно теряет рассудок и находится на содержании в респектабельном доме престарелых. Это обходится дорого, и уже в следующем месяце пациентку грозятся перевести в значительно более бюджетное место. Начальник Пэтьенс, Филипп (Ипполит Жирардо), готов свернуть ради нее горы, но о чувственной взаимности речи не идет — все мысли и мечты переводчицы сводятся к лазурной жизни где-то на берегу, с регулярными прогулками на своем маленьком катере, а ее нынешнему поклоннику там места нет, как бы тот ни тешил себя надеждами. Вскоре Пэтьенс узнает о партии наркотиков, которые можно «прибрать к рукам». Побороть искушение оказывается непросто, поэтому полиция начинает получать от нее неверные расшифровки прослушки, где значительная для дел о наркотрафике информация просто опускается и помечается как «несущественная». Из-за чего Филипп со своей группой берет ложный след. Пэтьенс тем временем успешно меняет свой облик, представляясь крестной матерью со своей наркоимперией. Она придумывает малозаметную схему распространения товара и держит в ежовых рукавицах всех мелких барыг района. Долго ли это будет продолжаться? Злачные улицы бедных кварталов Парижа слишком тесны, полиция все ближе, и чем дальше заходит вчерашняя переводчица, тем сложнее удается оставаться незамеченной.

Крестная мама

Изабель Юппер в последние годы окончательно стала этаким Жан-Клодом Ван Даммом или Арнольдом Шварценеггером от мира европейского арт-мейнстрима. В этом нет ничего плохого, любой фильм с Юппер в главной роли, за редким исключением, оказывается всецело сконцентрирован вокруг способностей актрисы органично существовать в конкретном амплуа. Система беспроигрышная, сложившийся образ гармонично используют самые разные режиссеры, от Верховена и Йоакима Триера до Брайанте Мендозы, что нисколько не смутит ее поклонников, получающих приму в привычном амплуа, пусть и порой в экстраординарных обстоятельствах. В «Крестной маме» она снова примеряет на себя роль сложноустроенной женщины средних лет, беспокойной, полной своих внутренних перверсий и нереализованных потребностей. К удовольствию зрителя, это драмеди, комическое здесь за редким исключением проигрывает большим переживаниям, коих полна судьба Пэтьенс. Играет Юппер с нескрываемым удовольствием, особенно когда «строит» в кадре великовозрастных балбесов с пистолетами, ошивающихся на неблагополучных окраинах.

Крестная мама

Для Пэтьенс новый образ, как и промысел вне закона, лишь новое начало, возможность освободиться не только финансово, но и избавиться от надоевшей рутины. В этом новая героиня Юппер повторяет те жизненные обстоятельства, что свойственны всем остальным ее появлениям на экране за последние годы. Режиссер Саломе, что парадоксально, начинал с крупных высокобюджетных постановок вроде любимых отечественным зрителем «Арсена Люпена» и «Бельфегора: призрака Лувра». Его новый фильм посвящен мечте маленького человека о катере как символе вечного покоя коллективного бессознательного европейского среднего класса. Ничто не способно потревожить героя в попытке дотянуться до своей мечты. Ни бури, ни грозы, ни шквалистый ветер, ни настойчивый и преданный Филипп, молящий о тихой семейной жизни. Самое пагубное в «Крестной маме» и одновременно то, что приведет его целевую аудиторию в восторг: Саломе сконцентрирован не на том, чтобы изящно обыграть сатирическую подоплеку истории Пэтьенс, он любуется Юппер, и та отвечает ему взаимностью.

Антон Фомочкин