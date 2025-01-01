Если после «Первого отдела» и «Невского» вы искали достойный сериал — вот он: у него редкий 100% рейтинг критиков и шикарные отзывы

Хюррем все равно пила: за что султан Сулейман из «Великолепного века» запретил кофе

Как Боков превратился в Волкова: фанаты вычислили связь между «Фишером» и «Аутсорсом»

В новом Sci-Fi по Кингу покажут реинкарнацию самых жутких персонажей «Сияния»: двое из ларца, одинаковых с лица

Ремейк классики Меньшова с Сергеем Зверевым, «наш Marvel» и рэп-баттлы: «Киноафиша» называет 3 самых ожидаемых российских сериала осени

«Ребята, давайте жить дружно» — это слишком просто: вспомните 5 других мультиков СССР по одной фразе (тест)

«Черт попутал»: одна из худших ролей Леонова — актер умер вскоре после просмотра черновой версии фильма

На звание лучшего аниме 2025 года претендуют 5 потрясающих тайтлов: «Поднятие уровня» и «Монолог фармацевта» в список так и не попали

Эта дорама с рейтингом 7,2 на IMDb затягивает с первой серии: ее называют более правдоподобной версией «Игры в кальмара»

В сцене после титров «Фантастической четверки» появился Доктор Дум: объясняем, почему он начал путь в MCU с хищения