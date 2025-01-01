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Киноафиша Фильмы Козлёнок

Козлёнок

Kozlyonok 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

По мотивам известной песенки о бабушке и козлике.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1961
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kozlyonok, The Goatling, Козлёнок
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Роман Давыдов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
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Козлёнок

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