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О фильме
По мотивам известной песенки о бабушке и козлике.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1961
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kozlyonok, The Goatling, Козлёнок
Режиссер
Роман Давыдов
В ролях
Роман Давыдов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
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