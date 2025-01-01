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Киноафиша Фильмы Рассказы старого моряка

Рассказы старого моряка

Rasskazy starogo moryaka: Neobychaynoye puteshestviye 18+
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О фильме

Серия рассказов старого бывалого моряка о своих увлекательных морских странствиях и приключениях

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1970
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Rasskazy starogo moryaka: Neobychaynoye puteshestviye, The Stories of an Old Sailor. The Extraordinary journey, Рассказы старого моряка
Режиссер
Лев Мильчин
В ролях
Мария Виноградова
Клара Румянова
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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