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Рассказы старого моряка
Рассказы старого моряка
Rasskazy starogo moryaka: Neobychaynoye puteshestviye
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
Серия рассказов старого бывалого моряка о своих увлекательных морских странствиях и приключениях
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Страна
СССР
Продолжительность
19 минут
Год выпуска
1970
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Rasskazy starogo moryaka: Neobychaynoye puteshestviye, The Stories of an Old Sailor. The Extraordinary journey, Рассказы старого моряка
Режиссер
Лев Мильчин
В ролях
Мария Виноградова
Клара Румянова
Георгий Милляр
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.5
Оцените
10
голосов
7.4
IMDb
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