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Poster of Tretiy Lishniy
5.5
Kinoafisha Films Tretiy Lishniy
5.5

Tretiy Lishniy

, 2007
Tretiy Lishniy
Ukraine / Drama, Thriller / 18+
Poster of Tretiy Lishniy
5.5

Cast

Anatoly Lobotsky
Anatoly Lobotsky
Psychiatra
Anna Kuzina
Anna Kuzina
Masha
Elena Shevchenko
Elena Shevchenko
Vera
Yuriy Chursin
Yuriy Chursin
Sergey
Anatoliy Zhuravlyov
Anatoliy Zhuravlyov
Imspector
Saliy Mykolayovych
Saliy Mykolayovych
Svetlana Zolotko
Anna Ivanovna
Oleg Mesecha
Vladimir Movchan
Dmytro Surzhykov
Dmytro Surzhykov
Vyacheslav Dovzhenko
Vyacheslav Dovzhenko
Director Aleksey Lisovets
Writer Yuriy Kamenetskiy, Ezhen Shchedrin
Composer Tymur Polyanskiy
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2007
World premiere 13 November 2008
Release date
13 November 2008 Russia
Production Star Media
Also known as
Tretiy Lishniy, Third Wheel, Третий лишний

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5 IMDb
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