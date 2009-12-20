Чужие души, 2009

Слава, преуспевающий бизнесмен, уличает любимую жену Ольгу в неверности. Она изменяет ему с молодым начинающим писателем Павлом. Чтобы спасти брак, Слава предлагает небогатому сопернику триста тысяч долларов за убийство жены, и записывает этот разговор на диктофон. Он уверен, что, разочаровавшись в алчном любовнике, Ольга бросит его.

Накануне намеченного преступления за ужином Слава «раскрывает карты». Он дает жене прослушать компрометирующий ее возлюбленного разговор. Но вместо разочарования он видит на лице Ольги решимость - она прекрасно знает о планах мужа, и для нее это шанс использовать запись в своих целях. Однако Ольга далеко не единственная, в чьей жизни диктофон сыграет решающую роль…