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Чужие души
Киноафиша Фильмы Чужие души
Chuzhie dushi

Чужие души, 2009

2009 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Слава, преуспевающий бизнесмен, уличает любимую жену Ольгу в неверности. Она изменяет ему с молодым начинающим писателем Павлом. Чтобы спасти брак, Слава предлагает небогатому сопернику триста тысяч долларов за убийство жены, и записывает этот разговор на диктофон. Он уверен, что, разочаровавшись в алчном любовнике, Ольга бросит его.

Накануне намеченного преступления за ужином Слава «раскрывает карты». Он дает жене прослушать компрометирующий ее возлюбленного разговор. Но вместо разочарования он видит на лице Ольги решимость - она прекрасно знает о планах мужа, и для нее это шанс использовать запись в своих целях. Однако Ольга далеко не единственная, в чьей жизни диктофон сыграет решающую роль…

4.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 20 декабря 2009
Возраст 16+
Режиссер
Алексей Лисовец
В ролях
Елена Шевченко
Елена Шевченко
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Все актеры и съемочная группа
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Чужие души
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:35
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