Еще будучи в тюрьме, наивный Джесси нарушил основное условие, гарантирующее спокойную жизнь на воле, а именно подружился с рецидивистом Ларри. Довольно скоро бывший сокамерник отыскал Джесси на воле и уговорил того на не самое хорошее дело – сбыть довольно крупную партию наркотиков. Заверения Ларри о том, что все пройдет гладко, не оправдываются, и дело заканчивается катастрофой: подельникам приходится пуститься в бега и прятаться от полиции, у которой теперь есть все основания для того, чтобы в очередной раз отправить героев за решетку. Так начинается самое долгое и опасное приключение байкера Джесси, не оставляющего надежды расстаться с криминальным миром и начать по-настоящему новую жизнь.