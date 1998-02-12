Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Буги Бой
5.3 Рейтинг IMDb: 5
Буги Бой

Буги Бой

Boogie Boy 18+
О фильме

Еще будучи в тюрьме, наивный Джесси нарушил основное условие, гарантирующее спокойную жизнь на воле, а именно подружился с рецидивистом Ларри. Довольно скоро бывший сокамерник отыскал Джесси на воле и уговорил того на не самое хорошее дело – сбыть довольно крупную партию наркотиков. Заверения Ларри о том, что все пройдет гладко, не оправдываются, и дело заканчивается катастрофой: подельникам приходится пуститься в бега и прятаться от полиции, у которой теперь есть все основания для того, чтобы в очередной раз отправить героев за решетку. Так начинается самое долгое и опасное приключение байкера Джесси, не оставляющего надежды расстаться с криминальным миром и начать по-настоящему новую жизнь.

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1998
Премьера в мире 12 февраля 1998
Дата выхода
12 февраля 1998 США
MPAA R
Бюджет $1 000 000
Производство Imperial Entertainment, Road Dog Entertainment
Другие названия
Boogie Boy, Cocaine Blues - Ein tödlicher Deal, Hard Proof, Le rebelle, Pano apo ta oria..., Pasiutelis, Sex, Drugs and Rock'n Roll, Skoni & aima, Trzy dni od Detroit, Un homme en enfer, Буги бой, Търсени от мафията, 追撃者
Режиссер
Крэйг Хаманн
В ролях
Марк Дакаскос
Марк Дакаскос
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Трейси Лордс
Скотт Сауэрс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Отзывы о фильме

