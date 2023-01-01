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Отдам жену в хорошие руки Отдам жену в хорошие руки
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Отдам жену в хорошие руки, 2012

2012 / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Жизнь удалась — так можно оценить профессиональные и семейные высоты, которых достиг наш герой Женя в свои неполные 40 лет. Любимая работа, умница жена, чудесная дочь. Все рухнуло и потеряло ценность в один миг, виной всему наваждение, страсть, безумие, выхода из которого, кажется, нет.

У наваждения есть имя — красавица Ирина, одинокая учительница музыки, которая готова ответить Жене взаимностью. После долгих терзаний и попыток бороться с собой, Женя бросается в омут страсти с головой. Но, как известно, за удовольствием следует расплата, и придет тот день, когда героям придется сделать решающий выбор.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Брусникин
Дмитрий Брусникин
В ролях
Александра Урсуляк
Александра Урсуляк
Серафима Низовская
Серафима Низовская
Григорий Антипенко
Григорий Антипенко
Дарья Калмыкова
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отдам жену в хорошие руки 1 постер
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