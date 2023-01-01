Отдам жену в хорошие руки, 2012

Жизнь удалась — так можно оценить профессиональные и семейные высоты, которых достиг наш герой Женя в свои неполные 40 лет. Любимая работа, умница жена, чудесная дочь. Все рухнуло и потеряло ценность в один миг, виной всему наваждение, страсть, безумие, выхода из которого, кажется, нет.



У наваждения есть имя — красавица Ирина, одинокая учительница музыки, которая готова ответить Жене взаимностью. После долгих терзаний и попыток бороться с собой, Женя бросается в омут страсти с головой. Но, как известно, за удовольствием следует расплата, и придет тот день, когда героям придется сделать решающий выбор.