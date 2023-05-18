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Птица счастья
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Птица счастья
2006 / Украина
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Елена Бродова
18 мая 2023, 21:44
Оценка
картинки к фильму Птица счастья - русский фильм 2006 года с Александрой Куликовой и Петром Семак
Фильм потрясающий , глубокий и тонкий
Один и моих самых любимых
по нему провожу фильмотерпию
И даже написала стихотворение, настолько он меня потряс:
Синяя птица
Посвящается одному и моих самых любимых фильмов "Птица счастья"
(2008 год) , изысканному тонкому глубокому фильму об отношениях,
о котором я нередко делала фильмотерапию.
Еще молода, с предательством ты не знакома,
Отчаянно хочешь и верить ты, и любить;
А он,красавчик ,в сети ловит знакомых,
И мимо него тебе не пролететь, не проплыть
Стеклянная боль после ночи любви разрезала сердце,
А он не влюблен, а хочет- так, поиграть,
И бьется птичка упрямо в закрытую дверцу,
Того, кто женат, обаятелен, призы привык собирать.
Встряхнув головой, мужества собирая остатки,
Достоинство и силу свои стараясь поймать,
Была ночь любви красивой и сладкой;
Обманутой быть не годится, ведь можешь ты даже летать.
В твоей мастерской, пока никому не знакомой,
Портрет ты пишешь того, кто золото в сердце вонзил;
Его ты , как будто, хлестаешь мазками,
Всю боль излагая , прося у Вселенной сил.
Раздавлена ты, но, как синяя птица, летаешь,
Не скрипка вторая , не чей-то костыль, но лишь свет,
Ломая пространство и злясь, ты мечтаешь,
Ты ищешь себя и даришь знакомым привет.
Ах, синяя птица, роскошная птица удачи
С утра ты -бухгалтер, но новую жизнь создаешь,
Творенья, кафе, любимый, задачи;
Уже ты не плачешь-летаешь...немного, как птица счастья живешь!
18 мая 2023, 21:44
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Фильм потрясающий , глубокий и тонкий
Один и моих самых любимых
по нему провожу фильмотерпию
И даже написала стихотворение, настолько он меня потряс:
Синяя птица
Посвящается одному и моих самых любимых фильмов "Птица счастья"
(2008 год) , изысканному тонкому глубокому фильму об отношениях,
о котором я нередко делала фильмотерапию.
Еще молода, с предательством ты не знакома,
Отчаянно хочешь и верить ты, и любить;
А он,красавчик ,в сети ловит знакомых,
И мимо него тебе не пролететь, не проплыть
Стеклянная боль после ночи любви разрезала сердце,
А он не влюблен, а хочет- так, поиграть,
И бьется птичка упрямо в закрытую дверцу,
Того, кто женат, обаятелен, призы привык собирать.
Встряхнув головой, мужества собирая остатки,
Достоинство и силу свои стараясь поймать,
Была ночь любви красивой и сладкой;
Обманутой быть не годится, ведь можешь ты даже летать.
В твоей мастерской, пока никому не знакомой,
Портрет ты пишешь того, кто золото в сердце вонзил;
Его ты , как будто, хлестаешь мазками,
Всю боль излагая , прося у Вселенной сил.
Раздавлена ты, но, как синяя птица, летаешь,
Не скрипка вторая , не чей-то костыль, но лишь свет,
Ломая пространство и злясь, ты мечтаешь,
Ты ищешь себя и даришь знакомым привет.
Ах, синяя птица, роскошная птица удачи
С утра ты -бухгалтер, но новую жизнь создаешь,
Творенья, кафе, любимый, задачи;
Уже ты не плачешь-летаешь...немного, как птица счастья живешь!
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