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Птица счастья Птица счастья
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Птица счастья 2006 / Украина
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Отзывы о фильме «Птица счастья»

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Елена Бродова 18 мая 2023, 21:44
Оценка
картинки к фильму Птица счастья - русский фильм 2006 года с Александрой Куликовой и Петром Семак


Фильм потрясающий , глубокий и тонкий
Один и моих самых любимых
по нему провожу фильмотерпию
И даже написала стихотворение, настолько он меня потряс:




Синяя птица


Посвящается одному и моих самых любимых фильмов "Птица счастья"
(2008 год) , изысканному тонкому глубокому фильму об отношениях,
о котором я нередко делала фильмотерапию.

Еще молода, с предательством ты не знакома,
Отчаянно хочешь и верить ты, и любить;
А он,красавчик ,в сети ловит знакомых,
И мимо него тебе не пролететь, не проплыть


Стеклянная боль после ночи любви разрезала сердце,
А он не влюблен, а хочет- так, поиграть,
И бьется птичка упрямо в закрытую дверцу,
Того, кто женат, обаятелен, призы привык собирать.


Встряхнув головой, мужества собирая остатки,
Достоинство и силу свои стараясь поймать,
Была ночь любви красивой и сладкой;
Обманутой быть не годится, ведь можешь ты даже летать.


В твоей мастерской, пока никому не знакомой,
Портрет ты пишешь того, кто золото в сердце вонзил;
Его ты , как будто, хлестаешь мазками,
Всю боль излагая , прося у Вселенной сил.


Раздавлена ты, но, как синяя птица, летаешь,
Не скрипка вторая , не чей-то костыль, но лишь свет,
Ломая пространство и злясь, ты мечтаешь,
Ты ищешь себя и даришь знакомым привет.


Ах, синяя птица, роскошная птица удачи
С утра ты -бухгалтер, но новую жизнь создаешь,
Творенья, кафе, любимый, задачи;
Уже ты не плачешь-летаешь...немного, как птица счастья живешь!
18 мая 2023, 21:44 Ответить
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