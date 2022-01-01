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Двое в пути
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Двое в пути, 1973

1973 / СССР
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Оля Чумакова, приехав в родную деревню в отпуск, знакомится с молодым морячком, который прислал ей письмо со своей фотографией, но эта встреча глубоко ранит ее девичье самолюбие. С помощью сестры Кати Оля принимает решение проучить его: она изображает, что у нее завязался роман с водителем грузовика Асхатом, с которым она работает на уборке картофеля. План удался, морячок наказан. Но так случилось, что встретив Асхата, от которого ушла жена, оставив на его попечение маленькую дочку, Оля полюбила его всем сердцем. Проходит время, поняв и оценив душевную красоту девушки, Асхат приезжает к ней в город…

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1973
Возраст 12+
Режиссер
Леонид Марягин
В ролях
Нина Зоткина
Джемал Мониава
Виктор Проскурин
Виктор Проскурин
Наталия Четверикова
Светлана Крючкова
Светлана Крючкова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Двое в пути 1 постер
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