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Молитва Лейлы Молитва Лейлы
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Ләйланың зары

Молитва Лейлы, 2002

2002 / Казахстан
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

В центре сюжета аул, который в секретных документах значится как Дегелен №27. Речь о Семипалатинском полигоне, точнее, о людях, которые живут рядом с полигоном. Но, то что там испытывают, они не знают. 

Действие происходит в начале 60-х годов. Жители далекого, Богом забытого аула ничего не знают ни о ядерных взрывах, ни о радиации. Поэтому дети с удовольствием смотрят на красивые огромные грибы, которые вырастают из-под земли и устремляются к небесам. Они не понимают, отчего так быстро умирают люди в ауле, почему умирают их родители и близкие. 

Лейла родилась в поселке Дегелен Семипалатинской области, где испытывалось ядерное оружие. Когда ей было пять лет, от неизвестной болезни умер папа, потом - мама. Девочку удочерила тетя Катира - младшая сестра папы. Когда Лейле исполнилось пятнадцать, умерла и тетя Катира. Потом Лейла родила сына. Она его очень любила и хотела, чтобы он жил долго и счастливо...

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 6 июня 2002
Возраст 16+
Режиссер
Сатыбалды Нарымбетов
В ролях
Наталья Аринбасарова
Наталья Аринбасарова
Баадур Цуладзе
Дулыга Акмолда
Дулыга Акмолда
Гани Кулжанов
Аянат Есмагамбетова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Молитва Лейлы 1 постер
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Молитва Лейлы
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