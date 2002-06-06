Молитва Лейлы, 2002

В центре сюжета аул, который в секретных документах значится как Дегелен №27. Речь о Семипалатинском полигоне, точнее, о людях, которые живут рядом с полигоном. Но, то что там испытывают, они не знают.

Действие происходит в начале 60-х годов. Жители далекого, Богом забытого аула ничего не знают ни о ядерных взрывах, ни о радиации. Поэтому дети с удовольствием смотрят на красивые огромные грибы, которые вырастают из-под земли и устремляются к небесам. Они не понимают, отчего так быстро умирают люди в ауле, почему умирают их родители и близкие.

Лейла родилась в поселке Дегелен Семипалатинской области, где испытывалось ядерное оружие. Когда ей было пять лет, от неизвестной болезни умер папа, потом - мама. Девочку удочерила тетя Катира - младшая сестра папы. Когда Лейле исполнилось пятнадцать, умерла и тетя Катира. Потом Лейла родила сына. Она его очень любила и хотела, чтобы он жил долго и счастливо...