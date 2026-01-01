Оповещения от Киноафиши
О фильме

Это история трех поколений одной семьи. От лица младшего, Антона Думбадзе, и ведется рассказ. Дед и отец Антона были сильными духом и телом людьми, одержимыми одной идеей — переплыть море на дистанции от города Батуми до города Поти.

Герой сопоставляет свою бессмысленную жизнь с великим примером жизни предков и возвращается на тот путь, который начертали его генетические и духовные предшественники. От природы, будучи неповоротливым и неуклюжим, Антон все же проявляет волю и проплывает, наконец, марафонскую дистанцию, воплощая в жизнь заветную мечту деда и отца.

Страна СССР / Грузия
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 2 декабря 1981
Дата выхода
4 апреля 1982 СССР
Производство Georgian-Film
Другие названия
Motsurave, The Swimmer, Der Schwimmer, Plovec - 22 malen'kie istorii iz zizni trech plovcov, Plywak, Simmaren, Simmaren: 22 små historier ur tre simmarens liv, Пловец, Пловец - 22 маленьких истории из поплавка с сокровищами
Режиссер
Ираклий Квирикадзе
Ираклий Квирикадзе
В ролях
Элгуджа Бурдули
Руслан Микаберидзе
Руслан Микаберидзе
Баадур Цуладзе
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
6.9 IMDb
