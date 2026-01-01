Это история трех поколений одной семьи. От лица младшего, Антона Думбадзе, и ведется рассказ. Дед и отец Антона были сильными духом и телом людьми, одержимыми одной идеей — переплыть море на дистанции от города Батуми до города Поти.

Герой сопоставляет свою бессмысленную жизнь с великим примером жизни предков и возвращается на тот путь, который начертали его генетические и духовные предшественники. От природы, будучи неповоротливым и неуклюжим, Антон все же проявляет волю и проплывает, наконец, марафонскую дистанцию, воплощая в жизнь заветную мечту деда и отца.