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Киноафиша Фильмы Наблюдатель Наблюдатель, 2012: актеры и роли
Le guetteur Наблюдатель 2012 / Франция / Италия / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Наблюдатель, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Микеле Плачидо Микеле Плачидо Michele Placido
В ролях
Оливье Гурме Оливье Гурме Olivier Gourmet Микеле Плачидо Микеле Плачидо Michele Placido Кристиан Эк Кристиан Эк Christian Hecq Франсис Рено Francis Renaud Паскаль Бонгард Pascal Bongard Даниель Отой Даниель Отой Daniel Auteuil Виоланте Плачидо Виоланте Плачидо Violante Placido Лука Арджентеро Лука Арджентеро Luca Argentero Матье Кассовиц Матье Кассовиц Mathieu Kassovitz Арли Жовер Arly Jover Жеральдин Мартино Géraldine Martineau
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