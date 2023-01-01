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Скоро в прокате "Очень плохая семейка"
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Наблюдатель
Наблюдатель, 2012: актеры и роли
Le guetteur
Наблюдатель
2012 / Франция / Италия / Бельгия
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Наблюдатель, 2012: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Микеле Плачидо
Michele Placido
В ролях
Оливье Гурме
Olivier Gourmet
Микеле Плачидо
Michele Placido
Кристиан Эк
Christian Hecq
Франсис Рено
Francis Renaud
Паскаль Бонгард
Pascal Bongard
Даниель Отой
Daniel Auteuil
Виоланте Плачидо
Violante Placido
Лука Арджентеро
Luca Argentero
Матье Кассовиц
Mathieu Kassovitz
Арли Жовер
Arly Jover
Жеральдин Мартино
Géraldine Martineau
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