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Волшебник Земноморья Волшебник Земноморья
Киноафиша Фильмы Волшебник Земноморья Волшебник Земноморья, 2004: актеры и роли
Earthsea Волшебник Земноморья 2004 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Волшебник Земноморья, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Либерман Robert Lieberman
В ролях
Изабелла Росселлини Изабелла Росселлини Isabella Rossellini Дэнни Гловер Дэнни Гловер Danny Glover Эмили Хэмпшир Эмили Хэмпшир Emily Hampshire Шон Эшмор Шон Эшмор Shawn Ashmore Алессандро Джулиани Алессандро Джулиани Alessandro Giuliani Кэтрин Изабель Кэтрин Изабель Katharine Isabelle Джон Тенч John Tench Кристин Кройк Кристин Кройк Kristin Kreuk Себастьян Роше Sebastian Roché Крис Готье Chris Gauthier
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