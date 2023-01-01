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Волшебник Земноморья
Волшебник Земноморья, 2004: актеры и роли
Earthsea
Волшебник Земноморья
2004 / США
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Волшебник Земноморья, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Либерман
Robert Lieberman
В ролях
Изабелла Росселлини
Isabella Rossellini
Дэнни Гловер
Danny Glover
Эмили Хэмпшир
Emily Hampshire
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Алессандро Джулиани
Alessandro Giuliani
Кэтрин Изабель
Katharine Isabelle
Джон Тенч
John Tench
Кристин Кройк
Kristin Kreuk
Себастьян Роше
Sebastian Roché
Крис Готье
Chris Gauthier
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