Киноафиша Фильмы Волшебник Земноморья Награды и номинации фильма Волшебник Земноморья

Награды и номинации фильма Волшебник Земноморья 2004

Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
