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Когда зацветет багульник
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Когда зацветет багульник, 2010

2010 / Россия
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О фильме

Анна, врач районной поликлиники, работает на износ, чтобы прокормить семью: пьющего мужа и сына-школьника. Однако сколько героиня не бьётся, жизнь лучше не становится – денег ни на что не хватает, и дома постоянные ссоры. Сын Саша изо всех сил пытается помочь матери, хотя сам ещё ребёнок. Саша знает верное средство от неудач: на болоте вот-вот зацветёт багульник – они с мамой загадают над ним желание, и всё у них будет хорошо…

Однако жизнь распоряжается иначе: когда пьяный муж в очередной раз поднимает руку на Анну, Саша в сердцах бьёт отца молотком по голове. Жизнь семьи в одночасье рушится: отец погибает, Анну отправляют в колонию, а сын попадает в детский дом.

Через много лет героине придется начать жизнь с нуля. Ей предстоит пережить немало испытаний, прежде чем багульник для нее зацветёт.

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Возраст 16+
Режиссер
Юлия Краснова
В ролях
Елена Лядова
Елена Лядова
Ярослав Жалнин
Ярослав Жалнин
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Когда зацветет багульник 1 постер
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8 марта 2022 11:53
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