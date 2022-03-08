Когда зацветет багульник, 2010

Анна, врач районной поликлиники, работает на износ, чтобы прокормить семью: пьющего мужа и сына-школьника. Однако сколько героиня не бьётся, жизнь лучше не становится – денег ни на что не хватает, и дома постоянные ссоры. Сын Саша изо всех сил пытается помочь матери, хотя сам ещё ребёнок. Саша знает верное средство от неудач: на болоте вот-вот зацветёт багульник – они с мамой загадают над ним желание, и всё у них будет хорошо…

Однако жизнь распоряжается иначе: когда пьяный муж в очередной раз поднимает руку на Анну, Саша в сердцах бьёт отца молотком по голове. Жизнь семьи в одночасье рушится: отец погибает, Анну отправляют в колонию, а сын попадает в детский дом.

Через много лет героине придется начать жизнь с нуля. Ей предстоит пережить немало испытаний, прежде чем багульник для нее зацветёт.