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Постер фильма Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
5.7
Киноафиша Фильмы Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
5.7

Я считаю: раз, два, три, четыре, пять

, 2007
Украина / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Я считаю: раз, два, три, четыре, пять
5.7

О фильме

У писателя Дмитрия Краткова появилась новая соседка по даче Наталья Андрианова : очень известный экстрасенс и специализируется она… на приворотах! Их отношения проходят все эмоциональные стадии: от полного неприятия до большой любви. Мелкие события – нежелательные визиты, нападение пьяных хулиганов, визит бывшей жены Краткова – раскрывают характеры главных героев, влияют на развитие их отношений. Будучи людьми не совсем юными, они осторожно относятся к возникшему чувству, даже порываются расстаться. Но любовь побеждает все! 

В ролях

Алена Бабенко
Алена Бабенко
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Елена Панова
Елена Панова
Людмила Смородина
Людмила Смородина
Режиссер Лидия Казберова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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