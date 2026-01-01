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У писателя Дмитрия Краткова появилась новая соседка по даче Наталья Андрианова : очень известный экстрасенс и специализируется она… на приворотах! Их отношения проходят все эмоциональные стадии: от полного неприятия до большой любви. Мелкие события – нежелательные визиты, нападение пьяных хулиганов, визит бывшей жены Краткова – раскрывают характеры главных героев, влияют на развитие их отношений. Будучи людьми не совсем юными, они осторожно относятся к возникшему чувству, даже порываются расстаться. Но любовь побеждает все!