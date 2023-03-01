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Притяжение Притяжение
Киноафиша Фильмы Притяжение Притяжение, 2009: актеры и роли
Притяжение 2009 / Украина
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Притяжение, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Антон Азаров Антон Азаров
В ролях
Ольга Красько Ольга Красько Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Олеся Жураковская Олеся Жураковская Сергей Романюк Радмила Щеголева Радмила Щеголева Александр Кобзарь Константин Воробьев Константин Воробьев
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