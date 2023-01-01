Львенок Симба в Нью-Йорке, 2005

«Львенок Симба в Нью-Йорке» - это еще одна встреча с обаятельным маленьким царем зверей. Симба и не подозревал, что жизнь повернется так, что ему придется бросить родные джунгли, где еще недавно было так спокойно и весело на уроках мудрого филина. Но что остается делать, если бессовестные туристы похитили лучшего друга - маленького песика по кличке Чемпион. Король лев, отец Симбы, не раздумывая, отдает приказ собрать отряд добровольцев и отправиться на поиски малыша в Америку. Но с первых же дней по прибытии диких животных поджидает серьезная опасность - против отряда Симбы ополчилась огромная банда крыс, готовая их уничтожить. Удастся ли встретиться друзьям или трудности все-таки заставят вернуться зверей обратно?