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Львенок Симба в Нью-Йорке Львенок Симба в Нью-Йорке
Киноафиша Фильмы Львенок Симба в Нью-Йорке
Simba Junior goes to New York

Львенок Симба в Нью-Йорке, 2005

2005 / Италия
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12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

 «Львенок Симба в Нью-Йорке» - это еще одна встреча с обаятельным маленьким царем зверей. Симба и не подозревал, что жизнь повернется так, что ему придется бросить родные джунгли, где еще недавно было так спокойно и весело на уроках мудрого филина. Но что остается делать, если бессовестные туристы похитили лучшего друга - маленького песика по кличке Чемпион. Король лев, отец Симбы, не раздумывая, отдает приказ собрать отряд добровольцев и отправиться на поиски малыша в Америку. Но с первых же дней по прибытии диких животных поджидает серьезная опасность - против отряда Симбы ополчилась огромная банда крыс, готовая их уничтожить. Удастся ли встретиться друзьям или трудности все-таки заставят вернуться зверей обратно? 

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2005
Возраст 0+
Режиссер
Орландо Корради
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Львенок Симба в Нью-Йорке 1 постер
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