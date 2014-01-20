Робин Гуд, 1991

Мультфильм «Робин Гуд» снят японскими мультипликаторами. Всем, кто любит этого средневекового героя, интересно будет посмотреть, как представляют его подвиги японцы. Ну, а кто первый раз слышит это имя, узнает, кто такой славный Робин Гуд. Робин родился в знатной и богатой семье. Замок его древнего рода находился в лесах, где было немало разбойников. Но не от них пострадало семейство Робин Гуда. Родовое гнездо было разрушено алчным и жестоким бароном Алвином, под руинами замка чуть не погибли и сам Робин, и его братья. Оскорбленные и разоренные, они ушли в глубь лесов, чтобы там набраться сил и отомстить своему врагу. Поначалу они жили одни, но после познакомились с шайкой местных разбойников, которые оказались не такими уж и плохими парнями. Вскоре набеги разбойничьей шайки во главе с их предводителем Робин Гудом стали известны всей стране. Герой безжалостно грабил богатых толстосумов и отдавал награбленное бедному люду, за что его ненавидели первые и превозносили до небес вторые…