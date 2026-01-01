С именем легендарного мореплавателя Христофора Колумба знакомят маленьких зрителей его современные соотечественники, работающие на итальянской анимационной студии Mondo TV. В мультфильме «Мечта Христофора» герой школьных учебников по географии оживает и становится героем захватывающей истории о взрослении, морских путешествиях и великих географических открытиях. Мальчик Христофор родился в семье небогатого ремесленника Доменико, живущего в портовом городе Генуя. С ранних лет Христофор грезил морем: он сбегал из дома, отлынивал от работы и от уроков, лишь бы погулять по побережью и посмотреть на корабли. Его поведение вызывает негодование у строгого Доменико. Потомственный ткач хочет, чтобы его старший сын продолжил семейное дело, но у Христофора другие планы на будущее. Любовь мальчика к морю, его ловкость и смелость замечает опытный моряк Джованни, который предлагает Христофору отправиться в первое плавание. Но только с родительского разрешения. После бурной семейной ссоры Христофор смиряется с отцовской волей, а Доменико признает за своим сыном право на свободу. Он отпускает Христофора на корабль. Здесь новичок учится матросским премудростям, поближе знакомится с морской стихией, переживает первый шторм и первую трагическую потерю. Он повзрослеет, проводя время в путешествиях, и укрепится в своей мечте – занести на карту мира новые земли.