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Кофе и Карим Кофе и Карим
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Coffee & Kareem Кофе и Карим 2020 / США
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Отзывы о фильме «Кофе и Карим»

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Полицейский Джим Кофи (Эд Хэлмс) затаился неподалеку от жилого дома. Дождавшись, пока в школьный автобус заберется юный Карим, мужчина суетливо спешит к задней двери и  поднимается в спальню его матери Ванессы (Тараджи П. Хенсон). У них продолжительный и серьезный роман, но будущий отчим пока не знаком с ее сыном, потому встречается парочка тайком. Джим неуклюж и, в общем-то, вполне метит на статус ходячей катастрофы. Он только залечил свои травмы после развода с женой. Неловко…

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