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Девушка, подающая надежды Девушка, подающая надежды
Киноафиша Фильмы Девушка, подающая надежды Награды и номинации фильма Девушка, подающая надежды
Promising young woman Девушка, подающая надежды 2020 / США / Великобритания
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Девушка, подающая надежды

Вся информация о фильме
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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