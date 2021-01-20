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Девушка, подающая надежды Девушка, подающая надежды
Киноафиша Фильмы Девушка, подающая надежды Отзывы о фильме «Девушка, подающая надежды»
Promising young woman Девушка, подающая надежды 2020 / США / Великобритания
7.2 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Отзывы о фильме «Девушка, подающая надежды»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Когда-то давно Кассандра была одной из самых успешных студенток медицинского института. Ей предрекали большое будущее и ставили ее в пример остальным, но у судьбы оказались другие планы. Страшная трагедия заставляет девушку забыть о своих мечтах. Теперь Кассандрой движет только месть всем мужчинам. Даже спустя годы каждая новая встреча с ними лишь подтверждает ее убеждение в их похотливости. Но никто из них не уйдет безнаказанным, ведь по ночам она выходит на охоту и карает виновных.…

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ElizavetaPersonal 20 января 2021, 11:32
Давно ждала этот фильм. Лучше схожу на него, чем буду спонсировать русское кино.
20 января 2021, 11:32 Ответить
Альбина Курмакаева 29 января 2021, 18:17
К огромному сожалению этот фильм показывает актуальную проблему в нашем мире. Советую к просмотру как девушкам, так и мужчинам. Ставлю высшую оценку, стоящий фильм 👍🏻
29 января 2021, 18:17 Ответить
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