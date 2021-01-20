Наша рецензия

Когда-то давно Кассандра была одной из самых успешных студенток медицинского института. Ей предрекали большое будущее и ставили ее в пример остальным, но у судьбы оказались другие планы. Страшная трагедия заставляет девушку забыть о своих мечтах. Теперь Кассандрой движет только месть всем мужчинам. Даже спустя годы каждая новая встреча с ними лишь подтверждает ее убеждение в их похотливости. Но никто из них не уйдет безнаказанным, ведь по ночам она выходит на охоту и карает виновных.…