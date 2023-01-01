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Девушка, подающая надежды Девушка, подающая надежды
Киноафиша Фильмы Девушка, подающая надежды Девушка, подающая надежды, 2020: актеры и роли
Promising young woman Девушка, подающая надежды 2020 / США / Великобритания
7.3 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Девушка, подающая надежды, 2020: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эмиральд Феннел Эмиральд Феннел Emerald Fennell
В ролях
Кэри Маллиган Кэри Маллиган Carey Mulligan Бо Бёрнэм Бо Бёрнэм Bo Burnham Клэнси Браун Клэнси Браун Clancy Brown Элисон Бри Элисон Бри Alison Brie Дженнифер Кулидж Дженнифер Кулидж Jennifer Coolidge Конни Бриттон Конни Бриттон Connie Britton Лаверн Кокс Лаверн Кокс Laverne Cox Крис Лоуэлл Крис Лоуэлл Chris Lowell Адам Броди Адам Броди Adam Brody Макс Гринфилд Макс Гринфилд Max Greenfield
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