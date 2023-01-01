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Девушка, подающая надежды
Девушка, подающая надежды, 2020: актеры и роли
Promising young woman
Девушка, подающая надежды
2020 / США / Великобритания
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7.3
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Девушка, подающая надежды, 2020: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эмиральд Феннел
Emerald Fennell
В ролях
Кэри Маллиган
Carey Mulligan
Бо Бёрнэм
Bo Burnham
Клэнси Браун
Clancy Brown
Элисон Бри
Alison Brie
Дженнифер Кулидж
Jennifer Coolidge
Конни Бриттон
Connie Britton
Лаверн Кокс
Laverne Cox
Крис Лоуэлл
Chris Lowell
Адам Броди
Adam Brody
Макс Гринфилд
Max Greenfield
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