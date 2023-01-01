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Глубокие воды
Глубокие воды, 2022: актеры и роли
Deep Water
Глубокие воды
2022 / США
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5.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Глубокие воды, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эдриан Лайн
Adrian Lyne
В ролях
Бен Аффлек
Ben Affleck
Ана де Армас
Ana de Armas
Рейчел Блэнчард
Rachel Blanchard
Трэйси Леттс
Tracy Letts
Лил Рел Ховери
Lil Rel Howery
Финн Уиттрок
Finn Wittrock
Джейкоб Элорди
Jacob Elordi
Дэш Майок
Dash Mihok
Кристен Коннолли
Kristen Connolly
Майкл Браун
Michael Brown
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