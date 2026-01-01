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Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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Наоми Кавасе
Naomi Kawase
Киноафиша
Персоны
Наоми Кавасе
Наоми Кавасе
Naomi Kawase
Дата рождения
30 мая 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
Биография Наоми Кавасе
Родилась 30 мая 1969 года. Нара, Япония.
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Популярные фильмы
7.4
Сузаку
(1997)
7.4
Ан
(2015)
7.2
Шара
(2003)
Фильмография Наоми Кавасе
6.4
Сияние
Hikari
драма
2017, Япония / Франция
7.4
Ан
An
драма
2015, Германия / Франция / Япония
Смотреть трейлер
6.7
Тихая вода
Futatsume no mado
мелодрама
2014, Япония / Франция / Испания
6.3
Красный цветок Луны
Hanezu no tsuki
драма
2011, Япония
6.8
Траурный лес
Mogari no mori / The Morning Forest
драма
2007, Япония / Франция
7.2
Шара
Sharasojyu
драма
2003, Япония
7.4
Сузаку
Moe no suzaku
драма
1997, Япония
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