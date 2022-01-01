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Наоми Кавасе
Наоми Кавасе
Naomi Kawase
О персоне
Фильмография
Наоми Кавасе
Naomi Kawase
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Дата рождения
30 мая 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Наоми Кавасе
Родилась 30 мая 1969 года. Нара, Япония.
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Фильмография Наоми Кавасе
Сияние
драма
2017, Япония / Франция
6.0
Ан
драма
2015, Германия / Франция / Япония
7.0
Тихая вода
мелодрама
2014, Япония / Франция / Испания
6.0
Красный цветок Луны
драма
2011, Япония
6.0
Траурный лес
драма
2007, Япония / Франция
6.0
Шара
драма
2003, Япония
7.0
Сузаку
драма
1997, Япония
7.0
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