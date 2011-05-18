Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Красный цветок Луны
Постер фильма Красный цветок Луны
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Красный цветок Луны

Красный цветок Луны

Hanezu no tsuki 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие фильма происходит в местности Асука — колыбели японской цивилизации. Давным-давно здесь жили люди, проводившие жизнь в ожидании. Но современный человек больше не хочет ждать. Он больше не видит радости в настоящем: ему кажется, что все в жизни должно постоянно идти вперед, следуя определенному плану. Давным-давно жившие здесь люди верили, что три горы в Асуке — Унеби, Миминаси и Кагу — населены богами.

Времена меняются, меняются верования людей, а эти вечные горы так и стоят на своих местах: однажды один влиятельный человек сравнил их с борьбой в своей душе, с человеческой кармой. Герои фильма, Такуми и Кайоко, унаследовали в настоящем несбывшиеся надежды своих предков. История их жизни проста и вечна, как история бесчисленных душ, прошедших по этой земле…

Страна Япония
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 18 мая 2011
Дата выхода
1 февраля 2012 Франция
Производство Kashihara-Takaichi Regional Administrative Association, Kumie
Другие названия
Hanezu no tsuki, Hanezu, Hanezu, l'esprit des montagnes, Красный цветок Луны, 朱花（はねづ）の月, 朱花之月
Режиссер
Наоми Кавасе
Наоми Кавасе
В ролях
Норио Нишикава
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Красный цветок Луны
Траурный лес 6.8
Траурный лес (2007)
Сияние 6.4
Сияние (2017)
Ан 7.4
Ан (2015)
Шара 7.2
Шара (2003)
Сузаку 7.4
Сузаку (1997)
Тихая вода 6.7
Тихая вода (2014)
Илоило 7.2
Илоило (2013)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
3 свежих российских сериала, которые уже можно посмотреть полностью: идеальны, чтобы разгрузить мозг в выходные
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше