Действие фильма происходит в местности Асука — колыбели японской цивилизации. Давным-давно здесь жили люди, проводившие жизнь в ожидании. Но современный человек больше не хочет ждать. Он больше не видит радости в настоящем: ему кажется, что все в жизни должно постоянно идти вперед, следуя определенному плану. Давным-давно жившие здесь люди верили, что три горы в Асуке — Унеби, Миминаси и Кагу — населены богами.

Времена меняются, меняются верования людей, а эти вечные горы так и стоят на своих местах: однажды один влиятельный человек сравнил их с борьбой в своей душе, с человеческой кармой. Герои фильма, Такуми и Кайоко, унаследовали в настоящем несбывшиеся надежды своих предков. История их жизни проста и вечна, как история бесчисленных душ, прошедших по этой земле…