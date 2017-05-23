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Сияние
Hikari
Сияние, 2017
2017 / Япония / Франция
6.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
драма
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6.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2017
Премьера в мире
23 мая 2017
Режиссер
Наоми Кавасе
В ролях
Масатоси Нагасэ
Аямэ Мисаки
Тацуя Фудзи
Мантаро Коити
Ноэмиэ Накаи
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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