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Не бери в голову Не бери в голову
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Nevermind

Не бери в голову, 2018

2018 / Италия
5.7 Оцените
15 голосов
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Итальянская комедия-альманах, созданная в духе театра абсурда, состоит из пяти новелл о героях, попадающих в тревожные и порой даже сюрреалистичные ситуации. Один эпизод посвящен забывчивому психологу и любителю пончиков Паоло – он же станет и связующим звеном всех частей фильма; второй сюжет расскажет о юристе Альдо с необычной зависимостью; третья история – о Джулии, няне крайне странного ребенка одной эксцентричной пары; четвертая новелла посвящена инвестору, пытающемуся спасти компанию от банкротства; а пятая – повару-параноику Валерио, ведущему борьбу со своим конкурентом.

  • Премьера фильма состоялась 27 октября 2018 года на Римском кинофестивале. В прокат картина вышла только 1 августа 2019 года.
  • Подзаголовок к ленте звучит как “Странно, но правдиво”.
  • Среди источников своего вдохновения режиссер Эрос Пульелли назвал Луиса Бунюэля и “Монти Пайтона”.
  • Первая новелла альманаха была снята за пять лет до выхода фильма на экраны. В целом, съемка всех пяти эпизодов заняла пятнадцать дней.
  • Спецэффектами для фильма занималась компания “Inlusion”. Сам Эрос Пульелли – большой знаток этой темы, автор курса по спецэффектам в кино для Экспериментального центра кинематографии.

Жизнь пяти людей переворачивается с ног на голову, когда все они оказываются в парадоксальных ситуациях. Свидетель одного эпизода становится главным героем следующего. Пять историй, связанных красной нитью безумия, приводят героев к необходимости делать неожиданный выбор. Фильм снимали 14 дней — но помнить его вы будете гораздо дольше. Эта психоделическая и провокационная комедия снята в манере Альфреда Хичкока, что усиливает комичность и парадоксальность ситуаций. Каждый эпизод — маленький культурный шок.

5.7 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 18 мая 2020
Премьера в мире 27 октября 2018
Возраст 16+
Режиссер
Эрос Пульелли
В ролях
Паоло Сассанелли
Андреа Сарторетти
Андреа Сарторетти
Джулия Микелини
Все актеры и съемочная группа
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Не бери в голову
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саундтрек фильма Не бери в голову
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