Не бери в голову, 2018

Итальянская комедия-альманах, созданная в духе театра абсурда, состоит из пяти новелл о героях, попадающих в тревожные и порой даже сюрреалистичные ситуации. Один эпизод посвящен забывчивому психологу и любителю пончиков Паоло – он же станет и связующим звеном всех частей фильма; второй сюжет расскажет о юристе Альдо с необычной зависимостью; третья история – о Джулии, няне крайне странного ребенка одной эксцентричной пары; четвертая новелла посвящена инвестору, пытающемуся спасти компанию от банкротства; а пятая – повару-параноику Валерио, ведущему борьбу со своим конкурентом.