«Фантазеры»: Рецензия Киноафиши

На экраны вышла итальянская комедия «Фантазеры» про закоренелых оптимистов в погоне за материальными ценностями. Пока мы готовимся к настоящей осени, кинотеатры предлагают отправиться в летнюю солнечную Италию. Первой остановкой станет Рим, а потом его окрестности и морской воздух. Рассказываем, как «Фантазеры» помогут избавиться от осенней хандры и поверить в лучшее.

Фантазеры

Серджо раньше был геодезистом и, вроде бы, финансовая стабильность была его повседневным другом. Однако что-то пошло не так. Экономический кризис, партнеры-предатели и другие события изменили жизнь Серджо и всей Италии. Теперь он работает на стройке, носит каску и яркий жилет. На жизнь ему всегда не хватает денег, зато у него богатый внутренний мир и доброе сердце. У его возлюбленной Сабрины похожая ситуация, сбежать с Серджо она не может, потому что материально зависит от своего супруга. Оба родились в нищете и желают своим детям другой участи. В какой-то момент коллеги по работе решают разыграть неунывающего Серджо и заставляют поверить, что тот выиграл три миллиона евро. Мужчина решает изменить свою жизнь и наконец-то сбежать с Сабриной. Только выигрыш оказался липовым, и теперь им придется скрывать свою неудачу от близких и притворяться богачами.

Италия делится на бедных и богатых. О первых начали подробно рассказывать неореалисты, а потом проложили путь и другим кинематографистам. О богатых тоже много историй, начиная с фильмов Федерико Феллини и заканчивая «Великой красотой» Паоло Соррентино. Кстати, последняя картина повествует о Риме тоже, который как раз и был построен обычными рабочими, а по его улицам ходят господа с большими суммами денег в карманах. Про таких вот «обычных» и рассказывает режиссер Франческо Миччике на пару со сценаристом Фабио Бонифаччи.

Фантазеры

Концептом «Фантазеры» напоминают классическое роуд-муви с неким американским оттенком. Конечно, все мы слышали о так называемой «американской мечте» и постоянной погоне за ней. У Франческо Миччике, конечно же, все иначе, и тут даже не в Италии дело. Хотя локация тоже играет огромную роль в жизни главных героев. Серджо и Сабрина отправляются со своей семьей по родной стране, словно открывая для себя огромный другой мир. Они давно погрязли в материи, а духовные ценности отошли на второй план. Единственная условная мантра, которую они повторяли себе каждое утро: «Надо только суметь прожить еще день». Италия показывает, что за материей существует что-то другое, а голосом разума служит взрослая дочь главного героя, повидавшая весь мир и пришедшая к гармонии с собой. Конечно, ее фразочки звучат словно сторис какого-нибудь инстаграм-блогера или инструктора по йоге, но фальши социальных сетей в ее монологах совершенно нет. Она словно сосуществует в этой живописной итальянской природе: морях, песке и инжирных деревьях. Все-таки не зря она дочка главного героя, но Серджо все равно потерян в этом капиталистическом укладе жизни.

Фантазеры

Несколько лет тому назад Arzamas Academy выпустили двадцатиминутную лекцию по истории Римской империи, где рассказывали о ее величии и что потом пошло не так. Трагедийная концовка в итоге сместилась на более позитивную ноту благодаря истории обычного пекаря, который готовил хлеб для жителей Италии. Просто надо работать и заниматься любимым делом — скорее всего такова мораль той лекции. Серджо и Сабрина, как и этот пекарь, трудились все годы, и только отличное воображение, фантазия и мечты помогали двигаться дальше. Так, оказавшись абсолютно без денег, персонажи не унывают, а смекалка главного героя и вроде бы добрые, но сомнительные знакомые помогают им выжить в сложившейся непростой ситуации.

Мысли, а значит, и мечты, все-таки материальны. Серджо притягивал к себе финансовое счастье, но сумел это отпустить после безумного путешествия с любимыми людьми. А добро практически всегда оплачивается добром, по мнению Франческо Миччике. На каждом веку шумные и энергичные итальянцы сталкиваются с разного уровня сложностями, но в итоге счастье они находят в своей семье, среди близких. Тут и инжир будет чувствоваться свежее, а солнце — не таким жарким. Миллионы евро же как-нибудь сами окажутся на банковском счету, потому что самое главное — мечтать и фантазировать.

Фантазеры

Картина понравится всем любителям итальянских комедий. Зрители будут наблюдать за хаотичностью действий героев, упиваться абсурдными, но такими житейскими ситуациями. На фоне обязательно будет светить солнце, а ведь много кто мечтал уехать куда-то на пляж в отпуске, но из-за пандемии не сложилось. Франческо Миччике предлагает помечтать вместе с ним и его Серджо. А все потому, что наше главное оружие против меланхолии — богатая фантазия.

Ася Заболоцкая