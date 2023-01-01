Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Новенький" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фантазеры Фантазеры
Киноафиша Фильмы Фантазеры Фантазеры, 2018: актеры и роли
Ricchi di fantasia Фантазеры 2018 / Италия
5.9 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фантазеры, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Миччикэ Франческо Миччикэ Francesco Miccichè
В ролях
Серджио Кастеллитто Серджио Кастеллитто Sergio Castellitto Сабрина Ферилли Сабрина Ферилли Sabrina Ferilli Валерия Фабрици Valeria Fabrizi Матильда Джоли Матильда Джоли Matilde Gioli Антонио Катания Антонио Катания Antonio Catania
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Искушение
Искушение
2023, Польша, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Муж заставил Валерию отречься от настоящих имени и фамилии: об этом знают единицы
В 13 лет уже «тетка»: дочь Брежневой стала взрослой слишком рано (фото)
Советские звезды считали, что Тихонов ужасен в постели: вот кто автор пикантного слуха
После получения этой роли Высоцкий ушел в запой: месть режиссера была страшна
Оказался меркантильным нахалом: Бабкина порвала с молодым фаворитом
Необычный выбор: Кончаловский назвал любимый советский фильм, который изменил его жизнь
Унаследовал красоту мисс Вселенной: сын растет копией Федоровой
За кадром творится безумие: известный актер неспроста ушел из «Елок»
Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента
«Недолго осталось»: внучка выступила с пугающим заявлением о Федосеевой-Шукшиной
Невзрачная иностранка: вот на кого Козловский променял Боярскую (фото)
В нищете и одиночестве: Гайдай считал этого актера номером один, но он умер страшной смертью
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше