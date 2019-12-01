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Алла Пугачева. Тот самый концерт Алла Пугачева. Тот самый концерт
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Алла Пугачева. Тот самый концерт, 2019

2019 / Россия
6.4 Оцените
31 голос
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О фильме

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремлёвском дворце.

6.4 Оцените
31 голос
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Возраст 0+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Филипп Григорьян
В ролях
Алла Пугачева
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Алла Пугачева. Тот самый концерт 1 постер
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Татьянка Ледяная 1 декабря 2019, 21:50
Фильм обалденный, как на концерте побыла, очень профессионально снято, время пролетело, как один миг! Песни бесподобные, выворачивают душу, я очень… Читать дальше…
vitaliy094 22 октября 2019, 13:22
Ждём с нетерпением!!!
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31 голос
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