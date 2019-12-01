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Алла Пугачева. Тот самый концерт
Алла Пугачева. Тот самый концерт, 2019
2019 / Россия
Трейлер
6.4
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Жанр:
мюзикл
концерт
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О фильме
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой в Кремлёвском дворце.
Развернуть
6.4
Оцените
31
голос
Продолжительность
1 час 38 минут
Год выпуска
2019
Возраст
0+
Прокатчик
Централ Партнершип
Режиссер
Филипп Григорьян
В ролях
Алла Пугачева
Все актеры и съемочная группа
1 постер
В общем рейтинге
2045
В жанре «мюзикл»
58
В жанре «концерт»
1
В фильмах России
318
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Отзывы о фильме
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Татьянка Ледяная
1 декабря 2019, 21:50
Фильм обалденный, как на концерте побыла, очень профессионально снято, время пролетело, как один миг! Песни бесподобные, выворачивают душу, я очень…
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vitaliy094
22 октября 2019, 13:22
Ждём с нетерпением!!!
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