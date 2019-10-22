Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уикенд с батей"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Алла Пугачева. Тот самый концерт
Отзывы о фильме «Алла Пугачева. Тот самый концерт»
Алла Пугачева. Тот самый концерт
2019 / Россия
Трейлер
6.4
Оцените
31
голос
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о фильме «Алла Пугачева. Тот самый концерт»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
vitaliy094
22 октября 2019, 13:22
Ждём с нетерпением!!!
22 октября 2019, 13:22
1
0
Ответить
Юлия Раскольникова
25 октября 2019, 12:18
так ну че там
25 октября 2019, 12:18
0
0
Ответить
Даниил Максимов
26 октября 2019, 16:15
Ждем Аллу
26 октября 2019, 16:15
1
0
Ответить
Надежда Подунова
28 октября 2019, 09:45
Оценка
Скорей бы уже вышел в прокат, ждём не дождёмся!❣️
28 октября 2019, 09:45
0
0
Ответить
Эдуардо Эдуардо
31 октября 2019, 19:44
Фильм хороший.Пугачева на высоте ! Спасибо всем кто создал этот фильм. Жаль что вырезали одну песню,которая не вошла в фильм.
31 октября 2019, 19:44
0
0
Ответить
Александра Владимирова
31 октября 2019, 21:44
многие пришли с цветами,звук потрясает
31 октября 2019, 21:44
0
0
Ответить
Виталий Романоф
31 октября 2019, 21:47
Ждем с нетерпением!!!
31 октября 2019, 21:47
0
0
Ответить
Иван Войтович
1 ноября 2019, 10:42
в ответ на сообщение
Эдуардо Эдуардо от 31 октября 2019, 19:44
Скажите пожалуйста, а какая именно не вошла в фильм песня?
1 ноября 2019, 10:42
0
0
Ответить
Эдуардо Эдуардо
1 ноября 2019, 11:57
Не вошла песня " Я смогу"
1 ноября 2019, 11:57
0
0
Ответить
mur_murka
8 ноября 2019, 02:59
Оценка
Хоть бы написали когда примерно ждать
8 ноября 2019, 02:59
0
0
Ответить
Игорь Гавшин
18 ноября 2019, 20:34
Когда показ?
18 ноября 2019, 20:34
0
0
Ответить
Галина Малясова (Лохина)
24 ноября 2019, 12:36
жду
24 ноября 2019, 12:36
0
0
Ответить
Татьянка Ледяная
1 декабря 2019, 21:50
Фильм обалденный, как на концерте побыла, очень профессионально снято, время пролетело, как один миг! Песни бесподобные, выворачивают душу, я очень сентиментальная, т.ч. слезу пустила, не смогла сдержаться. Получила полное удовлетворение от моей любимой певицы!)
1 декабря 2019, 21:50
1
0
Ответить
Эмма Просто-Эмма
2 декабря 2019, 21:43
Интересно,а когда же будет в Волгограде???
2 декабря 2019, 21:43
0
0
Ответить
Зоя Кошик (Помаранская)
4 декабря 2019, 22:05
Потрясающие чувства. После каждой песни хотелось начать аплодировать и всякий раз вспоминала, что это киноверсия. Думаю, что пойти надо, прежде всего, затем, чтобы еще раз осознать - жизнь конечна и нужно ценить каждый ее миг и тех людей, которые рядом. Песня "Мой друг" просто - на разрыв души... Верите - когда все закончилось и пошли титры - все как-будто окаменели - зал не шелохнулся даже.Я никогда такого не видела. И вряд ли когда повторится. Секунд десять стояла полная тишина и только потом - один по одному люди начали подниматься с кресел и выходить безмолвно. Великая Алла. Дай Бог ей долгую жизнь...
4 декабря 2019, 22:05
0
0
Ответить
галя китаева
7 декабря 2019, 22:19
Очень жду. Это же целая эпоха. Пойдём пятнадцатого. Спасибо за фильм.
7 декабря 2019, 22:19
0
0
Ответить
Марина Корнеева
8 декабря 2019, 22:30
Сегодня посмотрела фильм тот самый концерт, просто потрясающее зрелище!!! Алла необыкновенна, хороша, песни, голос, внутреннее состояние её, просто браво!!!
8 декабря 2019, 22:30
0
0
Ответить
Катя Леман
12 декабря 2019, 13:10
лучший фильм который я видела,ходила на каждый показ в разных городах,люди сидели на ступеньках,т.к. не было места на сиденьях,меня переполняют эмоции,хочу купить 1001 розу и подарите любимой всеми Алле Борисовне
12 декабря 2019, 13:10
0
0
Ответить
Татьяна Басынина
14 декабря 2019, 21:40
Оценка
Спасибо создателям фильма .Получилась отличная картина Алла была на высоте и в своем амплуа и так все естественно .Очень понравилось .
14 декабря 2019, 21:40
0
0
Ответить
Карина Григорян
4 января 2020, 05:05
Трейлер заблокирован 🙈
4 января 2020, 05:05
0
0
Ответить
Нина Старкова
17 января 2020, 22:05
Оценка
смотрела фильм на ТВ переполняют чувства и эмоции, Были и слезы и аплодисменты и танцы хотелось конечно увидеть АЛЛУ ведь она разговаривала со мной, фильм хочется смотреть много много раз ! СПАСИБО АЛЛА !
17 января 2020, 22:05
0
0
Ответить
Валерия Новицкая
7 октября 2020, 22:49
Оценка
Какая же она потрясающая! Спасибо за возможность-жлать встречи с любимой артисткой в кино и видеть ее глаза на большом экране!
7 октября 2020, 22:49
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Непосредственно Каха. Другой фильм
37 комментариев
Индиана Джонс и колесо судьбы
1 комментарий
Форсаж 10
40 комментариев
Киты: Стражи планеты
1 комментарий
Air: Большой прыжок
3 комментария
Ужас Истфилда: Первое изгнание
3 комментария
Вызов
262 комментария
Хитровка. Знак четырёх
23 комментария
Барби
5 комментариев
Волшебный голос Джельсомино
1 комментарий
Русалочка
3 комментария
2+1
15 комментариев
14+: Продолжение
32 комментария
До рассвета
26 комментариев
Из глубины
1 комментарий
Беглец
2 комментария
Юра дворник
10 комментариев
Спуск: Новая глава
1 комментарий
Король неба
13 комментариев
Мой пёс Руни
3 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
45 комментариев
Мегалодон
22 комментария
Жили-были
3 комментария
Ночная сова
2 комментария
Баба Яга спасает мир
1 комментарий
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Беглец
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Авторизация по e-mail