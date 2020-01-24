«Так близко к горизонту»: Рецензия Киноафиши

Новый немецкий фильм начинается как история любви мальчика и девочки, но в итоге становится сложным и подробным опусом о влиянии детских травм на последующую жизнь. Романтика присутствует, но назвать «Так близко к горизонту» традиционно снятой мелодрамой не получается.

Джессика (Луна Ведлер) влюблена в юного спортсмена и модель Дэнни (Янник Шуманн), который, может, и выглядит как мальчик мечты для 18-летней девушки, но ведёт себя сначала не совсем дружелюбно. Кажется, у них ничего не получится, но Джессика достаточно настойчива и добивается своего. Тут она узнаёт, что изначальная холодность Дэнни связана с тем, что за его смазливой внешностью прячется сложный и глубоко травмированный человек: в детстве Дэнни стал жертвой насилия, он болен ВИЧ, поэтому не хочет заводить длительных и серьёзных отношений.

Фильм, с первого взгляда (особенно по трейлерам) выглядящий как традиционная европейская мелодрама, в итоге оказывается гораздо сложнее и, что немаловажно, мрачнее. История основана на реальном случае Джессики Кох, строившей отношения с больным ВИЧ американо-немцем Дэнни. Джессика описала этот опыт в виде художественной книги, которая стала бестселлером в Германии. Далее рынок уже решил за писательницу, так что неудивительно, что за «Так близко к горизонту» вышло два книжных сиквела. Тем не менее в России книга неизвестна, поэтому зритель, идя в кино, с трудом представляет, что увидит. Более того, скорее всего рассчитывает на трогательную мелодраму. «Так близко к горизонту» лишь отчасти соответствует такому жанровому наименованию.

Так близко к горизонту

В фильме поднимаются такие темы, от которых отдельных впечатлительных зрителей вполне может триггерить: показываются последствия тяжёлой болезни, наркотической зависимости, некоторые герои — жертвы насилия над детьми, которым травмирующий опыт сломал жизнь и психику. Лишь первая треть картины действительно похожа на романтический фильм, дальше романтика также будет присутствовать, но уже под руку с серьёзными и не всегда простыми для восприятия темами.

По мере усложнения сюжета из истории пропадает легкость и простота подачи. Нагружая повествование сложными философскими вопросами, режиссёр Тим Трахте делает фильм многозначнее , но романтическую линию всё более манипулятивной. Сначала вроде бы легкая мелодрама в итоге оказывается душераздирающей драмой о том, как нужно спешить жить и как расставить жизненные приоритеты, если знаешь, что жизнь твоя не будет долгой. Этот фильм в какой-то мере пытается быть версией «Достучаться до небес» для поколения зумеров, но ему не хватает легкости в переходе от трагического к комическому и мелодраматическому. С первым и последним у создателей ленты выходит гораздо лучше, а вот чувства юмора, кажется, иногда не хватает.

Так близко к горизонту

Сумбурный ближе к концу, неровный и состоящий из разнородных сцен, тем не менее фильм отлично подойдёт тем, кто в кинотеатре любит поплакать, — возможностей для этого «Так близко к горизонту» предоставляет немало.

Петр Волошин