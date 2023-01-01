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Так близко к горизонту
Так близко к горизонту, 2019: актеры и роли
Dem Horizont so nah / Close to the horizon
Так близко к горизонту
2019 / Германия
Трейлер
7.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Так близко к горизонту, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Трахте
Tim Trachte
В ролях
Луна Ведлер
Luna Wedler
Янник Шуманн
Jannik Schümann
Луиза Бефорт
Luise Befort
Джэйми Бик
Jamie Bick
Юлия Айбер
Julia Eiber
Никола Грюндель
Nicola Gründel
Генри Хорн
Henry Horn
Кристин Хунольд
Штефан Кампвирт
Stephan Kampwirth
Фредерик Лау
Frederick Lau
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