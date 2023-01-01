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Так близко к горизонту Так близко к горизонту
Киноафиша Фильмы Так близко к горизонту Так близко к горизонту, 2019: актеры и роли
Dem Horizont so nah / Close to the horizon Так близко к горизонту 2019 / Германия
7.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Так близко к горизонту, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тим Трахте Тим Трахте Tim Trachte
В ролях
Луна Ведлер Луна Ведлер Luna Wedler Янник Шуманн Янник Шуманн Jannik Schümann Луиза Бефорт Луиза Бефорт Luise Befort Джэйми Бик Джэйми Бик Jamie Bick Юлия Айбер Юлия Айбер Julia Eiber Никола Грюндель Никола Грюндель Nicola Gründel Генри Хорн Генри Хорн Henry Horn Кристин Хунольд Штефан Кампвирт Штефан Кампвирт Stephan Kampwirth Фредерик Лау Фредерик Лау Frederick Lau
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