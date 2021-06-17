«Толмен. Первый демон»: Рецензия Киноафиши

Кэми (Джордан Хэйес), усталая девушка с тревожными глазами, прилетает в Канаду навестить отца. Ехать от аэропорта далеко, отец живёт в особняке где-то в глуши, а ещё и водитель Спенсер (Макс Топплин) попался не слишком приятный: всё время несёт какую-то странную чушь, пытается завести беседы по душам, хвастается, что в багажнике у него лук и стрелы, дескать, он с ними охотится. Как говорил Сартр, «ад – это другие», особенно это говорливый и стремный таксист.

Но когда посреди безлюдья машина глохнет, а все тропинки почему-то приводят в то же самое место, настоящую охоту начинает некая сила, которую зовут Толмен...

На самом деле «Толмен. Первый демон», хоррор Майкла Нэйдера, выходящий на экраны 17 июня, называется The Toll — «дань» или «пошлина». Ну а «Толмен» – это toll man, сборщик пошлины. Вот и сам фильм о том, какую дань мы платим… Только ли Толмену?

Толмен. Первый демон

Фильм с самого начала обманывает ожидания настроившегося на обычный хоррор зрителя. Непривычно длинные молчаливые кадры – вот таксист берет заказ, подъезжает к аэропорту, что-то невнятно бормоча себе под нос – напоминают скорее о традициях Дэвида Линча. И надо сказать, что их создатели кино не нарушили: во-первых, это очень красиво снято, во-вторых, скупыми, лаконичными средствами. «Толмен» – в сущности, фильм камерный. Действие происходит то в салоне такси, то на темных, узких тропинках, куда завел героев Толмен, то в каких-то непонятных комнатах, и повсюду здесь – давящее, тесное ощущение чужого присутствия.

Речь не только о демоне. Мы, конечно, его увидим, но мельком. Он словно предпочитает действовать чужими руками – и часто принадлежащими самой жертве. Большой кусок фильма – это попытки героев понять, можно ли доверять другому, или он всё это и подстроил. Никаких спойлеров, конечно, тем более что впечатление друг о друге у Кэми и Спенсера (и у нас заодно) успеет несколько раз полностью перевернуться, не говоря уж о финальном твисте.

Причём всё это происходит в довольно сжатые сроки. Фильм длится меньше полутора часов, и масса деталей там дана скорее намёками. «Ксанакс», который принимает Кэми; её мать, ненавидящая отца и явно не чуждая колдовских обрядов; история прошлого брака. И у Спенсера проблемы с общением, сложные отношения с матерью – обо всем этом можно лишь догадываться, но зато догадаться можно вполне уверенно. Тем более что Толмен показывает им видения из прошлого, желая раздавить психику, унизить, уничтожить.

Две жертвы, пойманные демоном в капкан, вспоминают прошлое, говорят друг с другом – и вот уже фильм ужасов превращается в миниспектакль о травмах и их преодолении. Иногда на сцену выходит кордебалет почти из «Сайлент Хилла», и ощущение театра становится ещё сильней.

Толмен. Первый демон

Само собой, всю свою историю жанр кинохоррора был возможностью воплотить на экране страхи — персональные или общественные, а в последнее время это делается вполне осознанно и открыто. Плох тот фильм, который работает просто со штампами вроде чертей и привидений, а не с их подоплекой в темных глубинах психики: «Солнцестояние» и «Суспирия» не дадут соврать.

В «Толмене» интересно то, что он идёт даже чуточку дальше. Двое, попавшие в бесконечную ловушку, прекрасно справились бы и сами – столько у них боли и страхов внутри. Да и ловушка необязательна. «Ты всю жизнь была в мире Толмена и всегда будешь», – звучит в фильме. То, что происходит с героями – не экстраординарная ситуация, не наказание, а просто жизнь – первый демон, с которым встречаются все. Просто нагнавшие их последствия выборов, за которые надо платить пошлину. Вдруг становится нужно решать, чем (и кем) ты готов пожертвовать. И вот это по-настоящему страшно.

Тем, кто готов рискнуть и тоже задуматься об этом, подойдёт этот фильм – увлекательная и мрачная экзистенциальная пьеса, «За закрытыми дверями» Сартра или «В ожидании Годо». Только с лесным чертом вместо Годо.