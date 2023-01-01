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Эксперимент «За стеклом» Эксперимент «За стеклом»
Киноафиша Фильмы Эксперимент «За стеклом» Эксперимент «За стеклом», 2019: актеры и роли
Funhouse Эксперимент «За стеклом» 2019 / Канада
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Эксперимент «За стеклом», 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джейсон Уилльям Ли Джейсон Уилльям Ли Jason William Lee
В ролях
Вальтер Скарсгард Вальтер Скарсгард Valter Skarsgård Гиги Сол Герреро Гиги Сол Герреро Gigi Saul Guerrero Хамиса Уилшер Хамиса Уилшер Khamisa Wilsher Кристофер Джерард Кристофер Джерард Christopher Gerard Каролина Бенефилд Каролина Бенефилд Karolina Benefield
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