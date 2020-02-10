«Эксперимент «За стеклом»»: Рецензия Киноафиши

«House of fun» — реалити-шоу, собравшее среди своих участников разных модных и трендовых интернет-селебрити: обзорщик-ютубер, обсуждающий смешные видосы, спившаяся звезда бойцовского шоу, ведущая желтушной ютуб-передачи, грудастая блондинка из реалити-шоу и так далее. Всё, как и положено в реалити-шоу, низкопробно и примитивно (здесь даже в плюс идёт отсебятина в русской локализации, где передача названа «За стеклом», что отсылает к первому в России реалити). Чуть-чуть выбивается из этого интернет-паноптикума Каспер (Вальтер Скарсгард) — меланхоличный красавец-швед. Он также снимался в реалити-шоу и фильмах категории Б, но более всего известен из-за недавно распавшегося брака с поп-звездой Дарлой Дрейк (Кайли Буш).

Казалось бы, «House of Fun» ничем не выделяется из ряда однотипных шоу подобного рода; но нет, загадочный Фуркас, организатор — отмороженный всемогущий маньяк, который устроит из шоу кровавую бойню. Как и в любом реалити, зрители будут голосовать за понравившихся участников, но те, кто получит меньше всего голосов, не просто выбывают.

Эксперимент «За стеклом»

Сюжетная структура «реалити-шоу, в котором все пошло не так, но люди жестоки и продолжают это смотреть» вполне знакома: «Бегущий человек» был снят ещё в 1987, а после этого было множество сатирических фильмов ужасов вроде «Тебе не страшно?»; да что уж там, есть даже российский хоррор «Страшилки советского детства» с Анфисой Чеховой и Юрием Быковым в маске и с ножом.

Как и многие другие фильмы на эту тему, «Эксперимент «За стеклом»» можно рассматривать как сатиру на общество потребления, в котором медийным товаром становится всё, особенно секс и насилие. Но, несмотря на то, что эта часть истории действительно снята глянцево и как бы комедийно, она не смешит, но и не провоцирует. Принципиальная серьёзность сценария (в фильме очень мало удачных шуток, а иногда он лезет туда, куда хоррорам категории Б путь заказан — в психологизм) мешает считывать этот сатирический пласт, хотя он вроде бы генетически зашит в любое такое кино.

Эксперимент «За стеклом»

С чем создатели фильма управляются лучше, так это с насилием. Его в ленте достаточно много, и камера почти всегда предпочитает показывать весь треш и расчленёнку крупным планом, не отводя стыдливо взгляд. Изобретательность этих сцен сильно варьируется, но, так или иначе, есть категории зрителей, которые таких моментов ждут.

Играющий формально главную роль Вальтер Скарсгард (да, ещё один представитель и так немаленькой актёрской династии Скарсгардов) играет хмурого высокого шведа, но это и нормально — любой персонаж в подобном кино скорее функция, психологизм здесь ни к чему, поэтому к актёрам, играющим участников шоу, претензий никаких.

Эксперимент «За стеклом»

Главная беда фильма — в неубедительном злодее. В кино не раз были прецеденты, что любого, даже самого изощрённого и беспринципного маньяка делают если не симпатичным, то харизматичным персонажем. Фуркас совсем не такой: сюжетно его «злодейскость» мотивирована нелепо: он просто злой, потому что злой, а его истерики и постоянные нарушения собственных правил не обрадовали бы ни Пилу, ни Пинхеда, ни прочих корифеев жанра. К сожалению, актёрские старания Джерома Велински, играющего эту роль, не компенсируют огрехи сценария, — герой выходит противным.

Когда-то, не так давно, рецензируя «Человеческую многоножку», Роджер Эберт отказался ставить ей оценку, аргументируя это тем, что этому фильму они не нужны и он «оттуда, где не светят звёзды». «Эксперимент «За стеклом»», конечно, не так высоко поднимется в рейтингах противного кино, но у него есть всё то, что так привлекает некоторые категории поклонников хоррора: тотальный нигилизм, полная мизантропия и куча визуализированного насилия. Многим этого вполне достаточно для приятного времяпровождения в зале.

Пётр Волошин