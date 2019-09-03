Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.2
Киноафиша Фильмы Белое на белом
6.2

Белое на белом

, 2019
White on White / Blanco en Blanco
Испания, Чили, Франция, Германия / драма / 18+
6.2

О фильме

Свадебный фотограф становится чрезмерно заинтригованным молодой невестой.

В ролях

Альфредо Кастро
Pedro
Ларс Рудольф
Propietario
Lola Rubio
Aurora
Алехандро Гойк
Capataz
Esther Vega Pérez Torres
Sara
Ignacio Ceruti
John
David Pantaleón
Arturo
Santos Luis Terrazas Ayla
Selknam Guide
Hernando Calderon
Mayordomo
Режиссер Тео Корт
Сценарист Тео Корт, Samuel M. Delgado
Композитор Jonay Armas
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Чили / Франция / Германия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 23 августа 2020
Премьера в мире 3 сентября 2019
Сборы в мире $15 151
Производство Blond Indian Films, Corfo, El Viaje Films
Другие названия
Blanco en Blanco, White on White, Baltu ant balto, Belo na belom, Beyaz Üstüne Beyaz, Białe na białym, Blanc sur blanc, Branco no Branco, Λευκό σε λευκό, Белым по белому, 화이트 온 화이트

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 12 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Белое на белом

Я была дома, но
Я была дома, но драма
2019, Германия / Сербия
5.0
Конец сезона
Конец сезона мелодрама, триллер
2019, Россия
4.0
Нина У
Нина У драма
2019, Тайвань
6.0
Пробуждение муравьёв
Пробуждение муравьёв драма
2018, Испания / Коста-Рика
6.0
Заткнись и играй на рояле
Заткнись и играй на рояле документальный, мюзикл
2018, Великобритания / Германия / Франция
7.0
Молчание Ариадны
Молчание Ариадны документальный
2017, Чили
7.0
Маяк
Маяк драма
2006, Россия
6.0
Можжевеловое дерево
Можжевеловое дерево драма, фэнтези
1990, Исландия
6.0
На краю рая
На краю рая драма
2007, Германия / Турция
7.0
Нет
Нет драма
2012, Чили / Франция / США
7.0
Жена полицейского
Жена полицейского драма
2013, Германия
6.0
Беги, Лола, беги
Беги, Лола, беги драма, триллер
1998, Германия
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Пасть
Пасть
2026, Великобритания, триллер
«Полностью противопоказаны»: о вреде «ленивого» корейского педикюра на маркетплейсах не напишут – узнала у мастера правду и ужаснулась
2, 3, а может 5? Эксперты наконец ответили, сколько комплектов постельного белья должно быть в каждом доме
И зачем я выбрасывала старые колготки? Подсмотрела у китаянок лайфхак – теперь дома в разы чище
Смотрели всю советскую классику? Тогда мы идем к вам! Угадайте, что за реклама скрывается в этих 5 фильмах СССР
Смотрели «Кавказскую пленницу» десятки раз? Проверьте себя: тест из 9 вопросов по зубам лишь настоящим фанатам
Топ-5 шокирующих фильмов, где ты от заставки до титров болеешь не за того человека: «думал — герой, а по итогу — козел»
Этих красавиц раньше знала вся страна, а сейчас? Вспомните 5 фильмов СССР по кадру с блондинкой
Российский хоррор в духе «Я иду искать» купил Netflix – иностранцам зашло: «вау, сделано очень хорошо»
Уберите детей от экрана и пройдите тест: вспомните 5 фильмов СССР по пикантным кадрам
Этот российский сериал — будто младший брат «Извне»: тоже из категории «ничего не понял, но очень интересно»
Нельзя просто так взять и пройти этот тест: 7 вопросов осилят лишь истинные фанаты «Властелина колец»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше