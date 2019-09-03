В ролях
Esther Vega Pérez Torres
Sara
Santos Luis Terrazas Ayla
Selknam Guide
Hernando Calderon
Mayordomo
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Тео Корт
Сценарист
Тео Корт, Samuel M. Delgado
Композитор
Jonay Armas
Детали фильма
Страна
Испания / Чили / Франция / Германия
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2019
Премьера онлайн
23 августа 2020
Премьера в мире
3 сентября 2019
Сборы в мире
$15 151
Производство
Blond Indian Films, Corfo, El Viaje Films
Другие названия
Blanco en Blanco, White on White, Baltu ant balto, Belo na belom, Beyaz Üstüne Beyaz, Białe na białym, Blanc sur blanc, Branco no Branco, Λευκό σε λευκό, Белым по белому, 화이트 온 화이트